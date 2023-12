Les sept lauréats du budget participatif de la Province de Namur sont connus

L'ASBL Music Factory School se voit attribuer 50.000 euros pour créer et aménager une salle de concert polyvalente dans l'ancienne gare d'Haversin. Le Cercle Saint-Roch 47.000 euros pour rendre la salle du village de Lonzée accessible aux PMR et rénover ses sanitaires. Le collectif Armentois, basé à Ermeton-sur-Biert, 40.000 euros pour aménager un espace récréatif pour les enfants et leurs parents au cœur du village d'Ermeton.

Quatre autres associations se partagent les quelque 60.000 euros restant. Le projet Moulin-Ecole recevra un montant de 22.483 euros afin de mettre en place un moulin de type Astrié, monté sur une remorque, qui ira à la rencontre de collectivités locales et de coopératives de l'économie sociale pour les sensibiliser, les former et susciter des changements en matière de comportements alimentaires. Un montant de 19.860 euros doit permettre à l'ASBL Ekikrok, située à Bossière (Gembloux), de poursuivre l'aménagement de son abri en bois afin d'y assurer et d'y développer des activités au sein de son jardin-potager. Le projet Flexibulle, du collège Notre-Dame de Bellevue (Dinant), hérite de 11.657 euros pour créer des espaces de travail inclusifs. Enfin, le Pota Sambre de Tamines se voit soutenu à hauteur de 9.000 euros en vue de l'aménagement d'un potager destiné aux citoyens de toute la commune de Sambreville, actions de sensibilisation et ateliers à l'appui.