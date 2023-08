Les services de secours et de sécurité bénéficieront à l'avenir d'un réseau radio 5G

L'opérateur de télécommunications dédié aux services de secours et de sécurité, ASTRID, va développer un nouveau réseau radio 5G avec 2027 pour horizon, a-t-il annoncé jeudi lors d'une conférence de presse donnée en présence de la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden.

ASTRID (pour All-round Semi-cellular Trunking Radio communication system with Integrated Dispatchings) permet, depuis 25 ans, à la police, aux pompiers et aux services de secours de communiquer, afin d'assurer le bon déroulement des opérations sur le terrain. ASTRID est également responsable de la gestion technique des centres de dispatching 101 et 112.

Le conseil des ministres ayant approuvé le quatrième contrat de gestion de la société, ASTRID installera au cours des prochaines années un réseau large bande, qui pourra envoyer de manière sûre et fiable de plus grandes quantités de données aux services de secours et entre eux.