Les sites des journaux quotidiens accessibles gratuitement aux élèves pendant un mois

"L'objectif est de montrer aux jeunes que l'information professionnelle, crédible et vérifiée se trouve aussi en ligne", indique Lapresse.be, qui réunit l'ensemble des éditeurs de presse quotidienne francophone et germanophone du pays. "A travers l'offre 'Ouvrir Mon Quotidien Numérique' et grâce à l'investissement des enseignants ou d'autres personnes responsables, les jeunes pourront notamment aiguiser leur esprit critique, éveiller leur curiosité et comparer le traitement de l'information entre différents titres, médias et supports afin de se forger leur propre opinion sur l'actualité."

L'opération est également ouverte aux personnes responsables d'activités d'éducation aux médias dans d'autres institutions comme des internats, des bibliothèques, des organisations de jeunesse, ...