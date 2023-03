Les SMR intégrés dans un projet de loi plus vaste de la ministre de l'Énergie

Les petits réacteurs nucléaires modulaires (Small Modular Reactors -SMR) sont intégrés dans un projet de loi plus vaste "sur le développement d'un système énergétique durable et climatiquement neutre" de la ministre de l'Énergie, Tinne Van der Straeten, en cours de discussion au sein du gouvernement fédéral.

Le gouvernement a décidé fin 2021 d'investir 100 millions d'euros dans la recherche sur cette technologie nucléaire de nouvelle génération. La question se pose toutefois de la compatibilité de ce projet avec la loi de 2003 sur la sortie du nucléaire. Ce texte sera modifié pour intégrer la prolongation de Doel 4 et Tihange 3 au-delà de 2025 mais certains dans la majorité et dans l'opposition veulent aller plus loin pour inclure également les SMR.

La ministre Groen a choisi une autre option, plus large. L'ambition de cette loi est de créer le cadre du développement d'un système énergétique durable et neutre pour le climat afin de réduire de "manière irréversible et progressive" les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur énergétique belge et de parvenir à un système totalement neutre pour le climat d'ici 2050.