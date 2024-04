Les sociétés de logements sociaux préoccupées du blocage au gouvernement Vervoort

Plus largement, l'association coupole a récemment formulé un memorandum à l'attention des partis politiques qui formeront après les élections de juin le prochain exécutif.

"Sans prendre position dans une négociation à laquelle nous ne sommes pas associés, nous pouvons néanmoins affirmer que si le blocage à ce sujet persiste avant la période d'entrée en affaires courantes du gouvernement, les répercussions seront, par voie de conséquence, très dommageables sur la trésorerie des SISP. Cela fera peser de lourdes hypothèques sur les nouvelles acquisitions déjà réalisées, les chantiers de construction et les nombreuses rénovations de logements en cours sans compter le soutien aux locataires dans des domaines aussi sensibles que l'accompagnement social ou la sécurité des sites où ils résident", a souligné Social Housing Brussels.

Social Housing Brussels a souhaité y mettre en évidence les principaux enjeux du secteur au travers de quatre axes principaux que sont la gestion durable et le cadre de vie, le développement du pouvoir d'agir et le bien-être des locataires, le renforcement du professionnalisme de chaque SISP et la pérennité financière.