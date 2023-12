Les stocks de sang des groupes rhésus négatifs encore trop peu fournis

"Notre dernier appel, en novembre, a permis de légèrement améliorer la situation, mais nous ne sommes encore qu'à 60% de ce que l'on devrait avoir", souligne Thomas Paulus, responsable communication du service du sang de la Croix-Rouge.

La période des fêtes, traditionnellement plus pauvre en termes de dons de sang, pourrait donc s'accompagner de difficultés dans les hôpitaux. "En période de vacances, il n'y a plus de collectes dans les écoles, en entreprises et l'on voit que les Communes en organisent peu", explique Thomas Paulus. "On compte qu'un bon millier de poches rentrent chaque semaine au lieu de 3.000 en temps normal."