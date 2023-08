Les surpensions des parlementaires wallons ne sont toujours pas supprimées, pointe le PTB

"Les surpensions - un système permettant aux parlementaires de dépasser le plafond légal des pensions de 20 % pour culminer à 9500 euros mensuels -, ne sont toujours pas supprimées. La caisse des pensions n'est toujours pas dissoute et il n'y a pas le moindre signe d'une diminution des pensions en vue. La passivité des partis traditionnels est inquiétante", pointe-t-il dans un communiqué.

Et le PTB de plaider à nouveau pour la dissolution de cette caisse des retraites des parlementaires au profit d'une reprise totale par le SPF Pensions. "Elle doit être dissoute dans les plus brefs délais et les pensions des députés doivent être gérées de la même manière que celles de tous les travailleurs", réaffirme Germain Mugemangango en appelant également à une baisse drastique du montant des pensions des parlementaires et des salaires des députés.