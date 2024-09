Les syndicats appellent les députés à ne pas oublier les sous-traitants

À leur arrivée, les élus ont été accueillis par une délégation syndicale de la FGTB et de la CSC, rassemblée sous la bannière "solidarité Audi et sous-traitants". Les militants ont invité les députés à réviser la loi Renault, qui régit les procédures de licenciement collectif, afin d'y intégrer les sous-traitants et les intérimaires. Dans le cas d'une fermeture pure et simple de l'usine, un millier de ces emplois seraient aussi menacés.

PS et PTB ont tous les deux annoncé qu'ils déposeraient bien des propositions de loi en ce sens et qu'ils demanderaient un traitement prioritaire de leurs textes. Côté communiste, Raoul Hedebouw a aussi annoncé le dépôt d'une proposition de résolution visant à instaurer un moratoire sur la fermeture des usines de production automobile.