Les syndicats déposent un préavis de grève au centre fermé de Vottem

Les représentants des travailleurs dénoncent une surpopulation dans les ailes et un manque de personnel sur le terrain, qui compromettent le bon fonctionnement du centre et la sécurité des agents. Ils déplorent aussi des dysfonctionnements dans la gestion et l'entretien des bâtiments avec des problèmes de chauffage, des blocs sanitaires défectueux ou encore des caméras hors service.

La CSC explique que les conditions de travail empirent malgré plusieurs interpellations auprès de la direction. "Le bien-être au travail n'est plus respecté et la situation est devenue intenable", confirme Stéphane Pepin, secrétaire permanent CSC Services publics. "Les travailleurs tombent en maladie les uns après les autres. Les personnes restantes sont en sous-effectif chronique. Tous les postes ne sont plus remplis, ce qui augmente la charge de travail ainsi que le stress. Les agents en poste ne peuvent plus prendre congé. Ils s'essoufflent de plus en plus."