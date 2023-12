Les syndicats européens à Bruxelles pour dénoncer "les mesures d'austérité européennes"

Les règles budgétaires européennes figurant dans le Pacte de stabilité et de croissance, et dont la réforme est discutée depuis des mois par les ministres des Finances des États membres, sont en voie d'être réintroduites dès janvier 2024.

À l'instar des syndicats belges, leurs homologues français ont souligné l'importance, pour les États membres, de poursuivre une logique d'investissement et non de réduction des dépenses. "Le retour aux règles d'austérité est une triple hérésie. Une aberration économique d'abord, en témoigne la crise de 2008. Un non-sens social ensuite, car cela signifie moins d'argent pour nos services publics, alors que parallèlement, le gouvernement français réduit les impôts des plus riches. Une absurdité environnementale enfin, car il nous faut des investissements rapides et conséquents pour s'adapter à la transition écologique", a souligné Sophie Binet (CGT).

"C'est une Europe sociale et non une Europe du marché et de la finance, que nous souhaitons aujourd'hui", a appuyé Maurizio Landini (CGIL). Le secrétaire général de l'Union italienne du travail (UIL) a rappelé que les inégalités au sein de l'Europe "ne pouvaient être combattues avec de telles restrictions budgétaires".