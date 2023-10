Les syndicats policiers mitigés face à l'accélération de la revalorisation salariale

Joery Dehaes, de l'ACV Police, n'est pas satisfait de cette façon de présenter les choses. "On fait comme si la police recevait une énorme augmentation de salaire, alors qu'il ne s'agit que de 7 euros. Nous n'étions pas favorables à cette augmentation de salaire au départ, parce qu'elle est insuffisante et qu'elle n'est pas accordée à tout le personnel. Et maintenant, nous devrions crier 'hourra' parce que nous recevons ces 10% avec un an d'avance ? C'est ridicule !"

"Nous demandons simplement que l'accord salarial soit mis en œuvre comme convenu avec les partenaires sociaux", a ajouté Carlo Medo, président du NSPV (SNPS). Il souhaite relancer les discussions afin de trouver une solution dans le cadre des budgets disponibles. Le syndicat apprécie que le gouvernement tende la main, mais parle d'une "petite tranche". L'annonce de lundi a provoqué une "certaine hilarité" parmi ses membres, selon M. Medo. "Le couteau planté dans notre dos à propos de la retraite anticipée fait plus de mal que cette initiative ne peut compenser", conclut-il.