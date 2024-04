Les syndicats reprendront les actions dans les prisons lundi

Le front commun des syndicats socialiste, social-chrétien et libéral mènera à nouveau des actions dans les prisons belges la semaine prochaine, a confirmé le délégué du SLFP, Eddy De Smedt (VSOA). Lundi, une nouvelle série d'actions débutera à Anvers.

Mardi, les grévistes se rendront à Hasselt et, un jour plus tard, à Ypres. Mercredi, le ministre de la Justice Paul Van Tigchelt (Open VLD) jouera un match de football contre des détenus de la prison de Hoogstraten. Les sections locales du syndicat y organiseront une action contre les "décisions ridicules" du ministre. Une autre action aura lieu jeudi à Termonde et vendredi à Louvain.

Une grève illimitée des prisonniers est en cours dans les prisons belges depuis le lundi 1er avril, pour protester contre la surpopulation et le manque de personnel. L'annonce récente de la fermeture de l'institution ouverte de Hoogstraten suscite également le mécontentement du personnel.