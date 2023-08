Les syndicats veulent que les aides-ménagères soient reconnues comme profession à risques

La CSC et la FGTB Titres-Services, qui représentent les aide-ménagères en Belgique, veulent que le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke reconnaisse leur profession comme métier à risques. Il estiment que les maladies qui découlent de leurs fonctions doivent être reconnues comme maladies professionnelles.

Une délégation syndicale sera reçue ce mardi matin, à 10h00, par le ministre, précisent les syndicats.

"En pratique, on constate que les aides domestiques souffrent de problèmes qui sont clairement liés à la nature de leur travail: problèmes respiratoires, troubles cutanés, troubles musculaires et articulaires, etc. Ces maladies doivent être reconnues comme maladies professionnelles", précise-t-on dans un communiqué de presse.