Les trains Eurostar depuis et vers Londres annulés en raison d'une grève

Aucun train Eurostar ne pourra circuler entre l'Europe continentale et le Royaume-Uni jeudi après-midi, en raison d'une grève inopinée du personnel du tunnel sous la Manche, annonce Eurostar.

Tous les trains entre Bruxelles et Londres, et entre Paris et Londres, ont été annulés de jeudi midi jusqu'à 16h30 au moins. Quatre trains en route retournent à leur gare de départ, a indiqué l'opérateur HST sur X, anciennement Twitter.

L'opérateur ferroviaire LeShuttle, qui transporte en train les véhicules et leurs passagers à travers le tunnel sous la Manche, rapporte également que ses services ont été suspendus en raison d'une action en France.