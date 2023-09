Les travailleurs prestent toujours moins d'heures qu'avant la pandémie

Alors qu'ils travaillaient en moyenne 359,5 heures par trimestre avant 2019, les employés ont presté moins de 357 heures au premier trimestre de cette année. Un écart qui semble persister, alors que le nombre d'heures travaillées par personne n'augmente plus.

Cette moyenne cache toutefois des disparités entre les secteurs. Les soins de santé, où le nombre moyen d'heures par travailleur est déjà inférieur, ont connu la plus forte baisse depuis trois ans. Le volume de travail individuel est également nettement inférieur dans l'industrie, les services publics et l'enseignement. La construction, les professions de la communication et les banques et assurances se situent, elles, au-dessus du niveau prépandémique.