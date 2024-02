Les travaux de réaménagement du quartier des abattoirs d'Anvers a débuté

Le lancement de ces travaux est le fruit d'un processus d'un an marqué notamment par un conflit avec les riverains au sujet des plans d'un promoteur qui selon eux n'incluaient pas suffisamment d'espaces verts. Le compromis final devrait déboucher sur un quartier entièrement rénové laissant davantage de place à la verdure.

Le chantier qui a débuté mardi concerne la zone entourant le futur parc Kalverwei et les anciennes halles des abattoirs. Une place avec des espaces pour les terrasses des établissements de restauration y verra le jour, ainsi que des aires de jeux et des terrains de sport. Le lieu se veut être un espace de rencontre sans voiture faisant la part belle aux arbres et aux plantes et reliant les parties nouvelles et existantes du quartier. Une nouvelle rue, la Twee Stierenstraat fera office de spacieuse rue principale.