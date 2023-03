Les trois groupes d'opposition à Braine-l'Alleud unis pour former un mouvement citoyen

Les groupes Ecolo, Intérêts brainois et PS, qui siègent dans l'opposition au conseil communal de Braine-l'Alleud, ont annoncé vendredi qu'ils s'unissaient pour créer un "mouvement citoyen". Baptisé "Ensemble". Le groupe veut s'ouvrir à des citoyens qui partageront ses valeurs, et présentera une liste unique lors des prochaines élections communales. Une soirée de lancement est prévue le 22 avril.

Les élus des trois partis d'opposition travaillent déjà de concert depuis le début de la législature pour préparer les conseils communaux et indiquent avoir choisi de prolonger cette dynamique via la création de ce mouvement sur le plan local. L'idée est de co-construire, avec les citoyens qui le souhaitent, une "alternative positive" pour la commune de Braine-l'Alleud, dirigée actuellement par une majorité absolue MR, à laquelle s'est joint un élu de DéFI.

Le socle commun de valeurs du mouvement a été défini : la confiance et la transparence pour écouter les besoins et les propositions de tous, le dynamisme et la convivialité, le respect de l'environnement, et la solidarité et l'inclusion.