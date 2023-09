Les universités européennes continuent à perdre du terrain face aux asiatiques

Les universités européennes continuent à perdre du terrain face à la concurrence asiatique dans le dernier classement mondial Times Higher Education (THE) publié mercredi.

Après être passées pour la première fois devant le Vieux continent l'an dernier, les universités asiatiques ont continué cette année à creuser l'écart.

On nombre ainsi 737 universités asiatiques classées (soit 68 de plus que l'an dernier) contre 664 européennes (25 de plus seulement).