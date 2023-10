Les utilisateurs de trottinette électrique souvent à plusieurs sur le même engin

Cette enquête ESRA menée dans 39 pays dont 22 de l'Union européenne ne portait pas uniquement sur l'usage d'une trottinette. Près d'un Belge sur cinq indique avoir conduit un véhicule deux heures après avoir pris des médicaments altérant leurs capacités de conduite. Vias déplore le flou entourant la consommation de médicaments et son lien avec la conduite. "C'est au médecin et au pharmacien d'informer le patient de l'altération possible des capacités du conducteur. Depuis longtemps déjà, l'institut Vias est favorable à l'apposition d'un code couleur sur l'emballage des médicaments indiquant leur impact possible sur l'aptitude à la conduite."