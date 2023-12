Les Verts veulent la clarté sur l'implication du député Steven Creyelman

"À la lumière des éléments susmentionnés, je vous demande d'examiner plus avant la situation, de veiller à l'intégrité de notre institution, et de protéger la Chambre contre les ingérences non autorisées et les fuites d'informations sensibles vers des puissances étrangères", ont-ils écrit.

Le porte-parole du groupe Vlaams Belang à la Chambre a quant à lui fait savoir que la question était examinée. Il a toutefois souligné que si l'on regarde l'attitude du parti à la Chambre à l'égard de la Chine, celui-ci s'est toujours montré très critique. Le VB a ainsi soutenu la résolution sur le risque de génocide des Ouïghours alors que le PTB s'était abstenu.