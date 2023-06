Les Vingt-sept veulent des mesures urgentes pour relocaliser la production de médicaments

Les chefs d'Etat et de gouvernement européens ont invité vendredi la Commission à proposer des "mesures urgentes" pour assurer une production et une disponibilité suffisante en Europe des médicaments essentiels et de leurs composants.

Ils enjoignent également les colégislateurs à accélérer leurs travaux sur la réforme de la législation pharmaceutique, notamment en ce qui concerne l'accès aux médicaments et la compétitivité du secteur pharmaceutique, peut-on lire dans les conclusions publiées à la fin du sommet européen d'été.

Les médicaments et leurs composants essentiels sont de plus en plus souvent produits en dehors de l'Europe ces dernières décennies, plus particulièrement en Asie. Cette délocalisation a permis aux firmes pharmaceutiques de réduire leurs coûts de main d'œuvre, mais aussi de bénéficier de normes environnementales moins strictes.