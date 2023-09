Les voitures utiliseraient un quart des routes: Rajae Maouane explique "la règle des 25%" promue par Ecolo

Christophe Deborsu: Dans son dernier livre "Conquête", votre co-président de parti, Jean-Marc Nollet, plaide pour la règle des 25% sur les routes. Vous connaissez cette règle, vous avez lu le livre j'imagine. Donc, ça veut dire 25%, un quart de la place de la route pour les vélos et les trottinettes, un quart pour les piétons, un quart pour les transports en commun et seulement un quart pour les voitures.

Rajae Maouane a affronté "Les Puncheurs" ce dimanche sur RTL TVI. La co-présidente d'Ecolo a répondu aux questions de nos présentateurs Martin Buxant et Christophe Deborsu. Rajae Maouane a notamment été interrogée sur le projet de l'autre co-président d'Ecolo sur les routes. Jean-Marc Nollet veut les partager en quatre et laisser un quart de la place aux voitures.

Martin Buxant: Elle vous "punche" là Christophe! (ndlr: référence au nom de l'émission "Les Puncheurs").

Christophe Deborsu: Oui, bravo, vous avez raison et je l'accepte parfaitement. Mais ma question c'est de vous dire que vous êtes complètement à rebrousse poil de ce qu'il se passe vraiment en Wallonie. On peut comprendre, dans ce cas-là, que vous ayez assez peu de voix et que dans les sondages vous ne soyez pas en forme. Si vous êtes tellement en décalage avec ce qu'il se passe réellement sur le terrain.

Rajae Maouane: La mobilité pour nous, pour Ecolo, c'est vraiment d'offrir du choix. C'est-à-dire que face à monsieur ou madame tout le monde, ou à monsieur et madame en Wallonie, on dit "je dois aller d'un point A à un point B, le plus simple pour y aller c'est de prendre le train, alors il faut que ça soit le plus simple". Si le plus simple, c'est de prendre la voiture, alors on développe ça. La question ici, ce n'est pas de retirer toute la place à la voiture, c'est de rééquilibrer les espaces entre eux.