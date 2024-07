L'espérance de vie en 2023 atteint 82,3 ans, l'écart entre les genres se réduit

Les personnes nées en 2023 en Belgique peuvent espérer vivre 82,3 années, indique mardi Statbel. L'espérance de vie à la naissance est plus élevée pour les femmes (84,3 ans) que pour les hommes (80,2 ans), ressort-il de l'analyse de la mortalité générale par l'office belge de statistique. L'écart entre les genres se réduit néanmoins.

Par rapport à 2022, l'espérance de vie à la naissance de la population totale a augmenté de 215 jours (ou 0,59 année).

Les femmes ont gagné 230 jours d'espérance de vie à la naissance par rapport à 2022 et les hommes 190 jours. Cependant, l'écart entre les genres se réduit peu à peu. Ainsi, en 2023, les femmes pouvaient espérer vivre 4,12 années de plus que les hommes, soit la différence la plus faible depuis 1997 où le fossé atteignait 6,42 ans.