L'étang de baignade de Neerpede sera accessible au public en 2026, selon A. Maron

Ce chantier concrétisera un des volets du projet d'aménagement du Parc de Neerpede. Le plan opérationnel établi en 2020 par Bruxelles Environnement et la commune d'Anderlecht, pour valoriser l'ensemble du «Pays de Neerpede» - 200 ha à haute valeur paysagère - prévoit une série d'opérations destinées à faire de cette zone un parc régional à vocation naturelle et récréative. Sont ainsi prévus, l'aménagement d'équipements sportifs en dessous du Ring; le retour à la nature des berges du Neerpedebeek; une diversification écologique de la peupleraie; la pose de murs anti-bruit sur le ring, etc.

Le projet de retour à la nature de l'étang dénommé Mayfair et de l'étang Moyen, également prévu a été amendé pour répondre aux conditions fixées par les permis d'urbanisme et d'environnement.