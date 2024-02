L'étau réglementaire se resserre autour des passoires énergétiques en Région bruxelloise

Le Parlement bruxellois a renforcé vendredi l'arsenal de mesures réglementaires en matière de performance énergétique des logements dans la capitale. D'ici 2033, les passoires énergétiques (les logements d'un PEB F et G) devront avoir été rénovées. Autre échéance: l'amélioration, en vue de leur disparition, des PEB D et E d'ici 2045.

Dans ce contexte, l'ensemble des logements bruxellois devront disposer d'un certificat de Performance Energétique du Bâtiment (PEB) d'ici 2030.

A défaut d'obtenir un certificat en bonne et due forme, un propriétaire se rendra coupable d'une infraction environnementale passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 100.000 euros et à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.

A l'heure actuelle, le bâti bruxellois produit plus de la moitié des gaz à effet de serre sur le territoire de la Région et près d'un tiers des particules fines émises dans l'air. 27% des ménages bruxellois sont en situation de précarité énergétique et un tiers du bâti à Bruxelles n'est pas du tout isolé.