L'Europe vote, année cruciale en Belgique, Trump de retour à la Maison Blanche? Voici le programme politique chargé de 2024

Après avoir dit au revoir à 2023, intéressons-nous à ce que 2024 nous réserve. L'année qui vient s'annonce politique avec des élections chez nous et ailleurs dans le monde ?

Dès aujourd’hui, la Belgique prend la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne et elle devra traiter plus de 150 dossiers et gérer les élections européennes qui se dérouleront le 9 juin.

Objectif : renouveler les 720 députés du Parlement européen, actuellement dominé par le Parti populaire. Il s’agit du premier scrutin européen organisé depuis le Brexit et grande première : les 16-18 ans peuvent participer, pour les Européennes uniquement et cela reste un droit, pas un devoir.