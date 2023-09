L'ex-djihadiste Nizar Trabelsi a entamé une grève de la faim aux Etats-Unis

L'ex-djihadiste Nizar Trabelsi a commencé une grève de la faim et de la soif pour protester contre ses conditions de détention dans une prison de Virginie, rapporte mercredi Le Soir.

Le Tunisien avait été condamné à dix ans de prison pour une tentative d'attentat contre une base militaire belgo-américaine à Kleine Brogel déjouée en 2001. La Belgique ne l'avait pas libéré à l'issue de sa peine, mais extradé deux ans plus tard vers les Etats-Unis malgré une injonction contraire de la Cour européenne des droits de l'homme. Jugé dix ans après son extradition, Nizar Trabelsi avait été acquitté en juillet par un jury fédéral américain.

Selon Le Soir, les autorités américaines chercheraient à l'extrader vers son pays d'origine, la Tunisie.

D'après les informations reçues par ses avocats belges Dounia Alamat et Christophe Marchand, l'ex-djihadiste est actuellement détenu dans une cellule en sous-sol, caméras branchées, lumière allumée 24 heures sur 24. Mal soigné, il souffre de douleurs aux yeux, aux jambes, de maux de tête constants, de troubles du sommeil, de fatigue intense, de sentiments d'humiliation profonde, d'anxiété, de dépression, etc. Il aurait besoin non seulement de soins physiques mais aussi psychiatriques.

Les conseils de Nizar Trabelsi comptent réinterpeller les autorités belges sur le sort de leur client.