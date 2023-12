L'ex-échevine Sophie François rejoint la liste libérale dissidente "Uccle en avant"

Selon Marc Cools, le "trio d'anciens échevins libéraux expérimentés veut changer les travers de la gestion actuelle d'Uccle par la majorité MR-Ecolo".

Ceux-ci veulent "une politique de mobilité équilibrée où s'en prendre à la voiture ne soit plus un leitmotiv et où on arrête de supprimer sans cesse des places de stationnement. Une politique qui intensifie pour les piétons les rénovations de trottoir et améliore la desserte d'Uccle en transport en commun et qui combat les effets néfastes du mal nommé plan «Good Move» pour Uccle".