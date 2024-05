L'exécutif wallon approuve les conventions carbone des premières communautés industrielles

Dans ce cadre, les entreprises et les communautés carbone mettent en œuvre des plans d'actions et communiquent régulièrement sur leur avancée. En échange, elles bénéficient de divers avantages et contreparties financières.

Parmi les communautés industrielles dont les conventions carbone ont été approuvées figurent notamment les fédérations Agoria (industrie technologique) FBB/FEDICER (industrie céramique), Essenscia (Fédération du secteur de l'industrie chimique et des sciences de la vie), Febelcem (Fédération de l'industrie cimentière), Fediex (Fédération de l'industrie extractive), Fedustria (Plateforme des entreprises du textile, du bois et de l'ameublement) ou encore Fevia (Fédération de l'industrie alimentaire).

Les douze communautés carbone ont le mandat d'environ 250 établissements/sites répartis entre plus de 200 entreprises.

"En adhérent à une communauté carbone, les entreprises s'engagent, à travers ces conventions, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à adopter des pratiques plus durables et à contribuer activement à la lutte contre le changement climatique. Elles participent ainsi à la transition écologique de la Wallonie et deviennent plus résilientes face aux dérèglements climatiques et à leurs conséquences", a commenté le ministre wallon du Climat, Philippe Henry.