L'exercice provincial de gestion de situations d'urgence à Walibi a pris fin vers 15h

L'exercice a commencé vers 9h00 du matin, avec un incident technique (simulé) au sommet de l'attraction Loup Garou de Walibi, avec des blessés coincés et devant être évacués. Ensuite, le scénario prévoyait qu'un tiers affirmant qu'il avait des compétences de secouristes voulait aider les services de secours. Ceux-ci l'ont repoussé et frustré, l'homme a bouté le feu dans le cinéma 4D du parc d'attraction, alors qu'il y avait du monde à l'intérieur.

Il fallait donc gérer plusieurs incidents, les réactions des visiteurs du parc - campés par des étudiants -, la coordination des secours et d'autres intervenants, le début d'une enquête judiciaire, les réactions des parents à l'extérieur, la communication vers la presse et les réseaux sociaux, etc. Il était prévu aussi que faute d'effectifs policiers en suffisance, les autorités réquisitionnent une société privée de sécurité, en plus de celle qui travaille à l'intérieur du parc d'attraction.

"Le scénario de l'exercice était bien pire que ce que l'on peut rencontrer. Plus on se prépare à l'improbable, mieux on réagit face au peu probable quand il survient malheureusement", indique le gouverneur du Brabant wallon, Gilles Mahieu.