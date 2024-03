L'expulsion de sans-papiers à Ixelles reportée

Le collectif Rockin'Squat avait récemment demandé à la commune d'Ixelles, à Fedasil et à la secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor, de tout faire pour éviter l'expulsion de 80 personnes, dont 30 enfants, qui occupent une ancienne maison de repos à Ixelles. L'expulsion des demandeurs d'asile et des personnes sans-papiers était prévue ce 19 mars.

"Après plusieurs échanges entre Christos Doulkeridis et différentes autorités compétentes, il a été convenu que l'exécution de l'expulsion décidée par la juge de paix pouvait être reportée", a fait savoir, quelques heures avant l'expulsion, le bourgmestre d'Ixelles.