L'hommage de Marc Eyskens aux funérailles de Charles-Ferdinand Nothomb

"C'est Charles-Ferdinand qui m'a demandé de témoigner de notre fraternité spirituelle", a fait savoir M. Eyskens. "Charles-Ferdinand fut mon compagnon de route pendant de nombreuses années, bravant les tempêtes politiques tout en pratiquant l'art de la gestion démocratique, à savoir la négociation du compromis."

Marc Eyskens a tenu à saluer un homme de convictions, "toujours à l'écoute", un "gentleman au sens le plus noble du terme", fidèle à ses valeurs et à la démocratie chrétienne. "Il a fortement regretté l'effritement de la démocratie chrétienne en tant que force politique en Belgique mais aussi en Europe", a poursuivi Marc Eyskens. "Nous avions envisagé les moyens d'un redressement d'un mouvement transcendant les conflits communautaires et la nostalgie d'un nationalisme désuet."