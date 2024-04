L'Hôtel Métropole dispose des permis requis pour être restauré et rénové

Les permis d'urbanisme nécessaires à la restauration, la rénovation des façades, espaces intérieurs classés et non classés, et la mise en lumière scénographique de l'Hôtel Métropole dans le centre de la capitale ont été délivrés, a annoncé mardi la secrétaire d'Etat bruxelloise de l'Urbanisme et du Patrimoine, Ans Persoons (Vooruit).