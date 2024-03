L'IA générative pourrait augmenter le PIB belge de 45 à 50 milliards dans les dix ans

L'intelligence artificielle (IA) générative pourrait à elle seule augmenter le produit intérieur brut (PIB) de la Belgique de 45 à 50 milliards d'euros (+9%) au cours des dix prochaines années, ressort-il mardi d'une étude réalisée à la demande de Google. Le secteur le plus susceptible de bénéficier d'avantages économiques est celui des services, cette technologie permettant d'augmenter et d'améliorer les capacités humaines.

Au total, l'IA générative jouera un rôle dans jusqu'à 3,6 millions d'emplois en Belgique et devrait aider la plupart des emplois (64%) en automatisant certaines tâches, d'après cette étude. Pour Google, "environ 63% des travailleurs concernés, tels que les juristes, les scientifiques et les ingénieurs, sont susceptibles d'avoir un niveau d'études plus élevé. Une plus petite partie des emplois (7%) pourraient voir plus de la moitié de leurs tâches automatisées par l'IA générative."

D'après la filiale belge du géant technologique américain, 85% du potentiel économique de l'IA générative réside dans les secteurs des services.