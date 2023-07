L'IATA s'oppose à la proposition de restriction des vols de nuit à Bruxelles

Cette proposition envisageant de supprimer tous les vols entre 23h00 et 06h00 à partir d'octobre 2024 a déjà suscité de nombreuses réactions, négatives comme positives.

Selon l'IATA, la proposition est "prématurée" et va à l'encontre des accords internationaux en vigueur concernant la pollution sonore dans les aéroports. Ceux-ci stipulent explicitement que la mise en place de restrictions de vol ne doit être employée qu'en dernier recours et n'intervenir qu'après consultation, analyse coûts-avantages et épuisement de toutes les autres mesures possibles dans le cadre de l'approche équilibrée.