Libye: des affrontements entre groupes armés au coeur de Tripoli

Des échanges de tirs notamment à l'arme lourde ont éclaté tard jeudi entre des membres de la "police judiciaire" rattachée à la Force al-Radaa (dissuasion) -- qui contrôle l'est de Tripoli --, et ceux de l'Autorité de soutien à la stabilité (SSA), groupe basé dans le quartier populaire d'Abou Slim.

Selon des médias locaux, ces affrontements ont fait suite à l'interpellation à un barrage de la "police judiciaire" d'un membre de la SSA, qui, à son tour, a arrêté des membres de Radaa.

Des déflagrations ont été entendues dans tout Tripoli, suivies de tirs de mitrailleuse dans des secteurs très fréquentés au deuxième jour des festivités clôturant le ramadan.

Des familles accompagnées d'enfants ont dû fuir parcs et cafés dans l'est et le sud de Tripoli, notamment la route de l'aéroport, Triq al-Sikka, en plein coeur de Tripoli, et les rues commerçantes de Jraba et Noflyeen.