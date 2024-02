L'IEFH plaide pour l'élaboration d'une politique d'égalité de genre ambitieuse

L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (IEFH) plaide pour l'élaboration d'une politique d'égalité de genre ambitieuse et effective dans un mémorandum publié vendredi, en vue des élections fédérales de juin 2024. Le document renferme plus d'une soixantaine de recommandations concrètes articulées en neuf axes.

"Une telle politique exige entre autres de renforcer la lutte contre les discriminations ainsi que le combat contre la violence sexuelle en plaçant les intérêts des victimes au premier plan", explique l'IEFH. "D'autres formes de violences basées sur le genre, telles que la violence entre partenaires et la violence liée à l'honneur, requièrent également une approche adéquate."

Selon l'institution, cette politique axée sur l'égalité de genre devra également s'attaquer à la persistance de l'écart salarial et du plafond de verre au sein des entreprises, aux défis liés à la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale tant pour les femmes que pour les hommes, à la plus faible participation des femmes à la prise de décision (tant dans le secteur public que privé) et aux inégalités de genre en matière de santé.