Liège Airport: la Région retravaille les motivations environnementales et économiques

Face à la menace d'annulation du permis d'environnement accordé par la Région à Liège Airport, le gouvernement wallon "a décidé de travailler les motivations environnementales et économiques" du dossier, a indiqué le ministre-président régional, Elio Di Rupo, lundi, en commission du parlement wallon.

"Nous motivons, de façon étayée et pertinente, les dimensions environnementales et socio-économiques de ce permis. Ce travail, qui ne se fait pas en un claquement de doigt, est en cours. Il devrait être terminé à la fin de cette semaine ou la semaine prochaine", a ajouté Elio Di Rupo.

Il y était interrogé par le député de l'opposition Michel de Lamotte (Les Engagés) et par ceux de la majorité Charles Gardier (MR) et Eric Lomba (PS).

"Une fois ce travail bouclé, les ministres compétents - Céline Tellier (Environnement) et Willy Borsus (Aménagement du territoire), ndlr - pourront réponde de la meilleure manière au Conseil d'Etat", a-t-il poursuivi.

Fin février, l'auditeur du Conseil d'Etat avait recommandé l'annulation du permis en raison, selon Elio Di Rupo, "d'une faible motivation du nombre de mouvements fixés - 55.000 par an -, du type d'avions pris en compte dans ces limites et de l'impact des gaz à effets de serre".

Quelques semaines plus tard, la direction de l'aéroport régional avait dit craindre pour l'avenir de ses activités, réveillant, selon la presse, des tensions au sein de l'exécutif entre Ecolo qui souhaitait revenir à 50.000 vols par an et le MR qui mettait en avant les enjeux économiques. "Je peux vous rassurer à ce sujet: la tendance au sein du gouvernement est bonne, voire même très bonne", a conclu le ministre-président.