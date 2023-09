Liège contre la présence d'agences de paris près d'écoles

Sur les 28 agences de paris dénombrées à ce jour dans la ville, plusieurs d'entre elles se situent à proximité d'établissements fréquentés par des jeunes, comme des écoles ou maisons de jeunes. Face au risque de tentation que cela comporte, le collège communal a proposé au conseil d'adopter une circulaire visant à empêcher la présence de ces agences à proximité de tels établissements.

Cette circulaire est conforme à la loi du 7 mai 1999 relative aux jeux de hasard. Cette loi prévoit que "l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe II doit s'effectuer en vertu d'une convention à conclure entre la commune du lieu de l'établissement et l'exploitant. La décision de conclure une telle convention relève du pouvoir discrétionnaire de la commune. La convention détermine où l'établissement de jeux de hasard est établi ainsi que les modalités, jours et heures d'ouverture et de fermeture".