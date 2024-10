Limbourg: "On aurait eu envie d'avoir une autre liste face à nous pour défendre un bilan"

"Ce n'était pas joué d'avance, car il y avait quand même une élection. Le but c'était qu'un maximum de personnes viennent voter et nous soutenir tant moi-même comme tête de liste que l'ensemble des candidats et là je pense que c'est un pari réussi", a nuancé l'élue ce dimanche soir sur le plateau de la chaîne de télévision locale Vedia.

En 2018, le score de Valérie Dejardin avait atteint les 1.674 voix : "Personnellement, je suis heureuse de mon résultat, mais je suis aussi satisfaite pour l'ensemble des 22 candidats qui ont osé se confronter à l'électeur et qui étaient sur notre liste. Aucun d'eux n'a à rougir ce soir, tout le monde aura un rôle à jouer ces six prochaines années", a-t-elle ajouté. "On aurait toutefois eu envie d'avoir une autre liste en face de nous pour défendre un bilan, un projet pour Limbourg. Quand on a des adversaires connus, cela permet aussi d'avoir des débats officiels", a-t-elle tout de même regretté.