L'immigration au plus haut dans les pays de l'OCDE en 2022, elle progresse en Belgique

Plus de six millions de nouveaux immigrés permanents, hors réfugiés ukrainiens, ont été recensés en 2022 dans les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ressort-il lundi de son rapport "Perspectives des migrations internationales 2023". Des "chiffres record", constate l'OCDE.

Plus d'un de ses pays membres sur trois dont la Belgique n'avait plus connu pareil afflux depuis au moins 15 ans "tandis que plusieurs pays, comme le Canada et le Royaume-Uni, ont battu des records absolus", commente-t-elle.

La Belgique a accueilli 122.300 nouveaux immigrés permanents en 2022. D'après les statistiques de l'OCDE, cela représente une progression de 9% par rapport à 2021 et de 7,3% par rapport à 2019 lorsque la pandémie de Covid-19 n'avait pas encore fragilisé l'économie mondiale. Comparativement aux 37 autres nations affiliées à l'OCDE, il s'agit respectivement de la 28e et de la 20e progression la plus importante.