Lindsay De Vylder et Robbe Ghys s'imposent pour la deuxième année consécutive

Lindsay De Vylder et Robbe Ghys ont remporté les Six Jours de Gand pour la deuxième année consécutive, dimanche. A l'issue de la dernière épreuve, l'américaine, le duo belge a totalisé 354 points.

Les Néerlandais Yoeri Havik et Jan-Willem van Schip, champions du monde de l'américaine, ont pris la deuxième place avec 245 points. Fabio van den Bossche et Jules Hesters ont complété le podium avec un tour de retard et un score de 280 points.

Ghys remporte cette épreuve pour la quatrième fois d'affilée. Le coureur de 26 ans s'était imposé en 2019 et 2021 avec Kenny De Ketele et donc l'an passé avec De Vylder, 28 ans. L'édition 2020 avait été annulée en raison du covid-19.