L'industrie alimentaire satisfaite de l'accord budgétaire

Fevia réagit positivement mardi à l'accord budgétaire du gouvernement fédéral, annoncé lundi. La fédération belge de l'industrie alimentaire se félicite de l'absence de taxes supplémentaires sur l'alimentation et de l'extension du régime des flexi-jobs.

Fevia avait demandé au gouvernement fédéral d'éviter les taxes et autres charges qui augmenteraient le prix des aliments et des boissons pour les ménages, encourageraient les achats transfrontaliers et porteraient préjudice à la compétitivité des entreprises belges. "Malgré les efforts budgétaires, cet objectif a été atteint", se réjouit la fédération sectorielle.

L'organisation plaidait également depuis un certain temps pour l'extension des flexi-jobs. Avec l'accord budgétaire, les travailleurs de plusieurs sous-secteurs de l'industrie alimentaire sont désormais également éligibles au système, qui permet de s'adapter aux variations de production selon les récoltes ou les activités saisonnières, souligne Fevia.