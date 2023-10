Lineas à la recherche d'une augmentation de capital de 80 millions d'euros

L'opérateur de fret ferroviaire Lineas est à la recherche d'une augmentation de capital de 80 millions d'euros pour éviter la faillite, a déclaré mercredi son directeur Bernard Gustin. Des discussions sont en cours avec une quinzaine d'investisseurs potentiels. Une intervention de l'État n'est qu'un "plan C", selon le directeur.

Bernard Gustin, qui avait convoqué une conférence de presse à la suite de plusieurs articles évoquant un sauvetage de Lineas par le gouvernement, a expliqué que la recherche de nouveaux capitaux était prévue depuis longtemps. Elle s'inscrit dans le cadre d'un plan de relance qui remonte à début 2022. "Il était clair dès le début que nous ne pourrions pas rebondir sans une injection de capitaux", a déclaré le directeur.

Les deux actionnaires de la plus grande opérateur privé de fret ferroviaire d'Europe, le fonds d'investissement français Argos Wityu et la Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPIM) ont déjà injecté 20 millions d'euros en mai dernier. La société en cherche désormais 80 millions. "Nous sommes en discussion avec une quinzaine d'investisseurs potentiels, principalement belges". Les actionnaires actuels pourraient participer à l'opération.