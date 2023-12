L'intérêt pour les nouveaux bons d'Etat reste mitigé

La période de souscription s'étend jusqu'à vendredi.

Cette fois-ci, l'Agence de la dette n'émet pas de bons à un an, mais les investisseurs peuvent opter pour des bons d'Etat à 5 ou 8 ans. Pour ces bons à plus long terme, il n'y a pas de réduction du précompte mobilier possible. Le rendement net est donc beaucoup plus faible : 1,82% à cinq ans et 2,03 % à huit ans, sachant que le rendement net du bon d'État à un an atteignait 2,81%.