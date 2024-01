L'objectif de planter 1 million d'arbres et 4.000 km de haies en Wallonie est atteint

Le bilan de la campagne "Yes We Plant" qui visait à planter 1 million d'arbres et 4.000 km de haies en Wallonie pour 2024 est atteint, a annoncé vendredi la ministre de la Nature, Céline Tellier, lors de la visite du verger conservatoire de l'Espace Pérez à Chaumont-Gistoux, ainsi que des projets de plantation de l'École de Blanmont à Chastre (Brabant wallon). Près de 4.200 kilomètres de haies et 1,4 million d'arbres sont aujourd'hui inscrits au compteur, a-t-on appris.

Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la Stratégie européenne en faveur de la biodiversité de l'Union européenne, qui inclut notamment la volonté de planter 3 milliards d'arbres à l'horizon 2030 sur le territoire européen et de renforcer la présence d'arbres et de haies au sein de l'espace agricole. L'initiative wallonne vise à relever les défis de la région en termes climatiques et de biodiversité.

"Yes We Plant" encourage les citoyens à planter mais propose également plusieurs services visant à lever les freins à la plantation. Notamment un support via les Conseil'haies, des entretiens mutualisés visant à valoriser les produits issus de la taille des haies, la plateforme Coplantons qui permet d'offrir ou rechercher de l'aide pour un chantier de plantation, la charte "Végétal d'ici" qui valorise le terroir, la distribution de plants wallons pour des projets d'envergure, la valorisation des arbres têtards, etc...