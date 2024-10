L'OCAM maintient la menace globale pour la Belgique au niveau 3

L'OCAM, centre fédéral de connaissance et d'expertise qui évalue la menace terroriste et extrémiste en Belgique, maintient la menace globale pour la Belgique au niveau 3, c'est-à-dire "grave". L'OCAM et le Centre de crise suivent de près la situation au Moyen-Orient et les tensions croissantes, a appris mercredi l'agence Belga.