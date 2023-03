L'OCDE appelle le gouvernement français à "rester sur sa ligne"

"Nous vivons plus vieux et vivons plus vieux en meilleure santé", c'est pourquoi "il nous faut accepter de travailler un peu plus longtemps", a déclaré le secrétaire général de l'OCDE Mathias Cormann lors d'une conférence de presse sur les perspectives économiques mondiales.

Les systèmes de retraites actuels ont été mis en place "à une époque où l'espérance de vie était moindre", a-t-il souligné, ajoutant qu'ils étaient "basés sur des hypothèses de coûts qui ne sont plus valables".