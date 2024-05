L'OCDE plaide pour un assainissement "mieux coordonné" des finances publiques belges

L'ampleur de la dette belge est entre-temps bien connue. Si l'essentiel de cette dette est liée au fédéral, "la contribution des régions et des communautés augmente", note l'OCDE. "Il faut redoubler d'efforts pour assainir à moyen terme les finances publiques et de manière mieux coordonnée, dans la mesure où les coûts liés au vieillissement et la transition climatique exercent de fortes tensions sur les dépenses dans toutes les entités fédérées".

Les nouvelles règles budgétaires de l'UE pousseront de toute manière le pays vers une trajectoire de baisse de la dette et du déficit publics. L'OCDE pointe déjà des éléments de travail. Elle recommande "un recours accru à des examens approfondis des dépenses", mais aussi un "transfert de la charge fiscale du travail vers le capital", pour augmenter l'attrait du travail et élargir l'assiette fiscale. "Accroître la faible participation des seniors à la formation tout au long de la vie pourrait limiter une sortie précoce du marché du travail et rehausser la productivité", conclut la note.