Un rapport de l'OCDE pointe la crise du logement et propose de rationaliser les institutions bruxelloises.

L'Organisation de Coopération et de Développement Economiques conseille ainsi de transférer à la Région les compétences des commissions communautaires en matière d'éducation et de culture, celles des CPAS sur les allocations d'aides sociales et/ou des communes en matière d'urbanisme.

L'OCDE évoque, dans un rapport présenté mardi au parlement bruxellois, la "crise aigüe du logement" dans la Région-capitale. Il prône diverses mesures notamment urbanistiques, mais aussi, plus largement, une rationalisation des institutions bruxelloises, afin d'améliorer la cohérence et l'efficacité des politiques.

À la demande de l'ex-secrétaire d'Etat Pascal Smet (Vooruit), l'organisation s'est penchée durant quinze mois sur la Région-capitale dont elle a examiné les caractéristiques économiques, sociales, financières et institutionnelles.

L'OCDE confirme que Bruxelles produit de la richesse, et est pourvue d'une économie compétitive avec un niveau de PIB par habitant élevé, mais qu'elle est confrontée à une série de problèmes.

Ainsi, la richesse produite ne profite pas à ses habitants, dont le revenu moyen est inférieur à celui de leurs homologues d'Ile-de-France et du Grand Londres. Le prix médian réel des appartements a presque triplé entre 1996 et 2020, tandis que le nombre de logements sociaux est resté stable, face à une demande qui a plus que doublé.